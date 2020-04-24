Минздрав уточнил сроки появления антител к COVID-19

Тесты на антитела к коронавирусу пока не широко представлены в России, некоторые из антител появляются в организме в разные сроки от появления симптомов заболевания, сообщили в пятницу, 24 апреля, в Минздраве.

Как уточняется в методических рекомендациях ведомства об особенностях клинических проявлений и лечения COVID-19, группы антител появляются в организме и на пятые, и на 14-е сутки.

«Установлено, что IgM антитела появляются примерно на пятые сутки от начала симптомов, IgG — на 14-е сутки», — отметили медики.

Ранее в апреле сообщалось, что частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу. Созданием тестов на антитела к коронавирусу занимается ряд российских компаний и лабораторий.

Всего в России по состоянию на 24 апреля отмечены 68 622 случая коронавируса, выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

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