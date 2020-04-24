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Власти сообщили об управляемой ситуации с коронавирусом в Подмосковье

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Количество новых заболевших коронавирусом в Московской области растет, но ситуация управляемая, так как меры, принятые по самоизоляции, работают. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили власти региона.

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«Количество зараженных коронавирусом в Московской области растет, но ситуация управляемая. Самоизоляция работает. Подтвержденных больных в регионе сейчас 7889», — отмечается в Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева.

Кроме этого, в Московской области создан запас лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса, а до конца апреля будет готово около 8 тыс. мест в больницах и еще 5 тыс. дополнительно.

Также власти отметили, что необходимо не допускать снижения индекса самоизоляции ниже 3 баллов, а губернатор поставил задачу расширить штат врачей в области.

Всего в России по состоянию на 24 апреля зарегистрировано 68 622 заболевших коронавирусом, выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

Инфографика

За прошедшие сутки врачи выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 2957 человек — в Москве.

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