Футбол в некоторых странах Европы начинает потихоньку оживать. Например, в Чехии с 20 апреля разрешили тренироваться профессиональным командам. При этом есть определенные ограничения. «Известия» пообщались с бывшим капитаном московского «Спартака», чешским игроком Мартином Йиранеком. Он рассказал о возобновлении футбольного сезона в его стране, жизни в самоизоляции и перспективах своего соотечественника Алекса Крала в стане красно-белых.

— Как в Чехии складывается ситуация с коронавирусом?

— У нас всё стало получше. Но это такая сложная ситуация, что никто вообще не знает, что будет на следующей неделе. Если завтра открыть все магазины и разрешить всем выходить на улицу, то, возможно, ситуация снова начнет ухудшаться. А так, потихоньку всё идет к лучшему.

— Насколько сложно вам продолжать придерживаться режима самоизоляции?

— Всё это длится очень долго — уже надоело. Но нужно выполнять те требования, которые приняло наше государство. Надеюсь, скоро всё закончится и потихоньку будут разрешать больше вещей, которые сейчас под запретом.

— Многие говорят, что самоизоляция открыла возможности для дел, которые раньше приходилось откладывать...

— Возможно, сейчас у людей есть время отдохнуть, подумать о каких-то вещах, на которые не хватало времени раньше. Но когда это продолжается так долго, то всё надоедает. Каждый день похож на предыдущий, всё одинаково. Это очень сложно.

— Ваш знаменитый партнер по сборной Чехии Ян Коллер недавно сказал, что всё это не реальная проблема, а политический проект. Как относитесь к такой точке зрения?

— Не читал его высказывания. Но, возможно, Ян видит это так (смеется). Но мы все видели, что творилось в Италии, Испании, Франции, Великобритании... Считаю, что коронавирус — это очень серьезная вещь, с которой нужно быть очень внимательными.

— Правда, что в Чехии уже можно проводить тренировки?

— Да, с 20 апреля разрешили. Правда, занятия могут проводить только профессиональные команды. Ждем, пока разрешат всем остальным. Сейчас можно заниматься группами по восемь человек и при этом нужно держать дистанцию.

— Это вселяет надежду, что чемпионат Чехии все-таки возобновится?

— Конечно. Всё идет к тому, что в начале июня чемпионат продолжится. Надеюсь, так и будет.

— Есть некоторые страны, которые уже объявили, что они досрочно завершают сезон. Как вы относитесь к такому решению?

— Считаю, что нужно ждать и пока не принимать преждевременных решений. Если есть хотя бы малейший шанс полноценно завершить сезон, нужно им воспользоваться. А если вы поторопитесь и скажете, что заканчиваете, а потом выяснится, что были возможности его доиграть, будет очень обидно. Но у каждого свое видение этой ситуации. У всех стран по-разному распространяется этот вирус. У кого-то проблем больше, поэтому они идут на жесткие меры. Но, на мой взгляд, лучше доиграть сезон.

— Цены на нефть серьезно упали за последний месяц. Как думаете, это повлияет на ваш бывший клуб «Спартак», основным инвестором которого выступает нефтяная компания?

— Сложно рассуждать, так как я в этом не особо разбираюсь. Но мне кажется, когда найдется вакцина или лекарство от этого коронавируса, всё вновь будет работать в полном объеме. Поэтому не думаю, что будет такой сильный кризис, как это было раньше. Экономика здорова, просто нужно, чтобы все вернулись к привычной жизни, тогда всё нормализуется. Но я не большой специалист в экономике.

— Как думаете, этот кризис увеличит шансы футболистов из Восточной Европы попасть в большие команды?

— Это вполне возможно. Но с другой стороны, сейчас у всех непростая ситуация, в том числе и у футбольных грандов. А игроки из Восточной Европы, обычно уходя из своих стран, рассчитывают получать хорошие условия. Всё будет зависеть от предложений. Нужно подождать, когда всё нормализуется, и спустя несколько месяцев уже станет понятно, как развивается ситуация.

— Ваш соотечественник Алекс Крал играет в «Спартаке». Он один из самых ценных активов московской команды. Не стоит ли ждать его скорого отъезда из-за кризиса?

— Считаю, что Крал отлично влился в состав «Спартака», показывал на поле очень качественный футбол. Большой вопрос, что будет дальше. Это уже нужно спрашивать у руководства клуба. Я бы не стал исключать, что Крал может уйти. Посмотрим.

— Эксперты говорят, что в «Спартаке» Кралу дают много работы оборонительного плана и не позволяют раскрыть атакующий потенциал. Это может помешать развитию карьеры Алекса?

— Не думаю. Для меня Крал — универсальный футболист. Он начинал карьеру вообще в центре обороны. Потом переместился в полузащиту: сначала в опорную зону, затем чуть выше. Алекс может сыграть практически на любой позиции в середине поля. Я не вижу в этом проблем. Наоборот, универсальность — это его козырь.

— Вы поиграли в Англии и Италии. Какой из топ-чемпионатов подошел бы Кралу?

— Крал мог бы заиграть практически в любой топ-лиге. Я бы не стал выделять какой-то один чемпионат. Крал — универсальный игрок и может подстраиваться под разные стили игры.

— УЕФА перенесла чемпионат Европы. Для участников турнира и вашей сборной это плюс или минус в плане подготовки?

— Думаю, что плюс. У многих сборных хватало травмированных футболистов, которые теперь смогут привести себя в форму. С другой стороны, за этот год травмы могут получить другие игроки. Так что сложно сказать. На самом деле на чемпионате Европы очень важно, в какой форме подходит сборная непосредственно к финальной стадии. Не имеет значения, что было до этого и как она сыграла в отборочном цикле.