На распутье: стоит ли РПЛ доигрывать сезон

Европейскому футболу грозит серьезный раскол. Некоторые национальные лиги намерены полноценно завершить этот сезон, как того хочет UEFA, но есть и страны, которые планируют закончить свои чемпионаты досрочно. Именно за такой вариант, по сообщениям западных СМИ, выступает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «Известия» разбирались, по какому пути может пойти Россия.

Позиция UEFA неизменна и транслируется организацией с первых же дней приостановки сезонов. Союз призывает все страны Европы полноценно завершить турниры, доиграв все матчи до конца. Однако из-за эпидемиологической ситуации приходится всё время смещать дедлайн окончания чемпионатов. Если изначально это был июль, то теперь уже август.

Логику футбольных чиновников понять несложно. Во-первых, UEFA важно доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы, так как на решающих стадиях турнира завязаны огромные спонсорские и телевизионные контракты. Во-вторых, если национальные чемпионаты завершатся досрочно и победителей выберут не по спортивному принципу, это поставит огромное количество вопросов перед следующим еврокубковым сезоном.

Немецкий сценарий

У многих национальных лиг примерно такие же проблемы, как и у UEFA. Всем необходимо выполнять свои контрактные обязательства перед спонсорами, чтобы получать финансирование. Планируется, что первыми из карантина выйдут немцы. Рестарт Бундеслиги намечается уже на 9 мая. Естественно, матчи должны будут пройти без зрителей. На конец мая – начало июня запланированы первые туры в Польше. А в Швейцарии заявили, что уже с 14 июня готовы начать играть в присутствии зрителей. С 20 апреля разрешили проводить тренировки в Австрии и Чехии.

— В Чехии уже можно тренироваться, но пока только профессиональным командам, — отметил в беседе с «Известиями» бывший защитник чешской сборной Мартин Йиранек. — Есть также определенные ограничения. Занятия можно проводить в группах до восьми человек, и нужно соблюдать дистанцию. Но, конечно, это добавляет оптимизма и надежд на то, что чемпионат удастся продолжить.

Бельгийский сценарий

Но есть и совершенно зеркальные позиции относительно возобновления сезонов. Западные СМИ сообщают, что ВОЗ рекомендовала UEFA отменить все турниры до конца 2021 года. По мнению специалистов, существует вероятность новой волны пандемии в следующем году. При этом не совсем ясно, касаются эти рекомендации только международных турниров или еще и национальных первенств. Правда, в UEFA вообще опровергли информацию о такой позиции ВОЗ.

Тем не менее есть страны, которые уже объявили о завершении своих сезонов. Первой стала Бельгия, которая сообщила об этом еще три недели назад. А на этой неделе стало известно, что в Нидерландах футбол будет под запретом вплоть до сентября этого года. Нельзя будет проводить даже матчи без зрителей. Голландцы пока официально не завершили свой чемпионат, но, судя по риторике правительства страны, это лишь вопрос времени.

— Думаю, никто толком не может ничего понять, поэтому позиции стран относительно возобновления или завершения своих чемпионатов очень разные, — сказал «Известиям» экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Каждое государство принимает свои меры, у всех разные ситуации. Это раньше был Евросоюз, а теперь всё раскололось, и страны поступают по-своему, но посматривают и на других. Последствия этих решений станут известны только спустя какое-то время, и тогда мы поймем, кто был прав. Мое мнение, что не нужно возобновлять сезоны, пока пандемия не закончится, пока мы не будем понимать, что это полностью безопасно. Футбол всегда был, есть и будет. А жизни людей вернуть невозможно.

Наш путь

Россия пока полностью разделяет позицию UEFA. Предполагается, что наш чемпионат возобновится в промежутке между 15 июня и 15 июля. В то же время есть клубы, которые не против завершить сезон досрочно, но готовы и играть, если для этого будут созданы необходимые условия. 23 апреля состоится заседание исполкома UEFA, на следующий день пройдет общее собрание клубов РПЛ, а 27 апреля РФС обсудит с клубами варианты завершения сезона. По итогам этих встреч, скорее всего, окончательно станет понятен путь, по которому пойдет российский футбол.

— Надо понимать, что есть позиция UEFA, который настаивает на полноценном завершении сезона, и нам нужно следовать этим рекомендациям, — заявил «Известиям» член исполкома РФС, глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Поэтому, когда ситуация в России позволит возобновить чемпионат, нужно это сделать. Есть варианты проводить матчи без зрителей — конечно, это не оптимальный выход, но нужно ориентироваться на позицию UEFA, внимательно следить за тем, какая там повестка. А если говорить о Бельгии, то насколько я знаю, UEFA уже пригрозил, что они могут остаться без еврокубков.

До окончания сезона в РПЛ осталось провести восемь туров. Кроме того, застопорился Кубок России. В этом турнире осталось четыре матча — один четвертьфинал, два полуфинала и финал.