Безлимитный тариф: стоит ли отложить введение лимита на легионеров

Начиная с лета 2020 года в элитном дивизионе российского футбола можно будет заявлять 17 россиян и лишь восемь иностранцев на сезон. Сейчас в РПЛ действует ограничение исключительно по количеству легионеров на поле в конкретном матче (не больше шести одновременно в составе каждой команды). Но с учетом форс-мажорных обстоятельств возникает вопрос, успеют ли клубы подготовиться к нововведениям.

Слишком быстро

Может показаться, что новый лимит окажется более мягким для наших клубов, но на деле это совершенно не так. Сейчас команды имеют право заявить сколько угодно легионеров на сезон, а ограничения по количеству на поле действуют только на внутренней арене. В еврокубках клубы могут выпустить хоть весь состав из иностранцев.

— Очевидно, что лимит должен сокращаться, — поделился с «Известиями» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Для каждого лимита существует определенный срок, по итогам которого становится понятно, полезен он или нет. Но вообще это очень сложный вопрос. Согласен, что в нынешней ситуации, в условиях пандемии, клубам будет непросто. Им нужно в короткое время переориентироваться и сменить курс развития. Особенно это касается тех, у кого сейчас много легионеров. Не зря клубы так гоняются за ребятами с российскими паспортами. Другой вопрос, где их столько взять?

К тому же, нельзя исключать фактор травм футболистов. При новом лимите выпадение даже одного из восьми заявленных иностранцев может серьезно сказаться на клубе. При этом новая система вряд ли станет подспорьем для россиян, ведь теперь в стартовом составе смогут находиться сразу восемь иностранцев.

— Ничего не хочу сейчас комментировать по поводу лимита, — отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор «Уфы», член общего собрания клубов РПЛ Шамиль Газизов. — В первую очередь нам нужно по возможности сохранить футбол таким, какой он есть. Надо, чтобы мы понесли как можно меньше потерь в виде профессиональных команд, школ. А потом уже говорить о лимите и обо всем остальном. Те нормы, которые приняты, необходимо исполнять. Мы в принципе готовились к новой форме лимита, поэтому у нас проблем нет. Мне кажется, в условиях определенного кризиса, наоборот, должна быть оптимизация. Каждый клуб в любом случае будет идти своим путём.

Ожидается, что чемпионат России возобновится не раньше середины июня, а может быть, и позже. В таких условиях у клубов будет гораздо меньше времени на подготовку и формирование состава на следующий розыгрыш РПЛ. Ведь старт сезона-2020/21 затягивать невозможно из-за того, что следующим летом состоится чемпионат Европы.

За короткий срок клубам придется расстаться с лишними иностранцами. При этом потенциальные претенденты на футболистов могут занижать цены, зная, что другая сторона по сути находится в безвыходной ситуации. А с учетом огромных финансовых убытков из-за длительного простоя, терять деньги еще и на продажах игроков явно никому не хочется.

Промежуточный вариант

В РПЛ «Известиям» не смогли предоставить оперативный ответ относительно того, могут ли измениться планы по введению нового лимита.

— Меня лимит вообще мало волнует, — заявил «Известиям» спортивный директор «Тамбова», член общего собрания клубов РПЛ Павел Худяков. — В нашей основной команде всего лишь два иностранца, так что нам не так важен формат — 10+15 или 8+17. У нас в команде одни русские. Так что этот вопрос меня напрягает меньше всего, примем любой лимит. Да, у нас в заявке не так мало иностранцев, но большая часть играет за дубль, это не основная команда. И нет никаких проблем. У нас отличная академия, откуда мы спокойно возьмём перспективных молодых ребят.

С другой стороны, клубы заранее знали о введении нового лимита. У них было время, чтобы заблаговременно продумать свою стратегию по сокращению числа легионеров. Но никто не мог предусмотреть пандемию и полную приостановку футбольных соревнований.

— Новый лимит был объявлен заранее, — сказал «Известиям» член исполкома РФС, глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — У руководителей клубов было достаточно времени, чтобы привести заявки своих команд в соответствии с требованиями. Вообще я считаю, что лимит должен определяться не по количеству, а по качеству. Мы рано или поздно должны к этому прийти. Нашей лиге всегда будут нужны иностранцы высокой квалификации. А в клубах второй восьмерки большинство легионеров не самого высокого уровня, и они тянут наш футбол назад.

Компромиссным вариантом выглядит промежуточный лимит. Например, с нового сезона можно было бы сделать ограничения в виде 10 иностранцев и 15 россиян в заявке. Такой переходный формат мог бы помочь клубам совершить переход к новому лимиту с наименьшими потерями.

До окончания чемпионата в РПЛ осталось провести восемь туров. УЕФА рекомендует всем национальным лигам завершить свои сезоны до августа. При этом 23 апреля состоится очередной этап переговоров с национальными ассоциациями о продолжении соревнований.

Сколько легионеров заявлено клубами РПЛ на данный момент

«Зенит» - 10

«Локомотив» - 10

«Краснодар» - 11

ЦСКА - 7

«Спартак» - 15

«Арсенал» - 7

«Оренбург» - 10

«Ахмат» - 10

«Ростов» - 5

«Урал» - 9

«Рубин» - 10

«Динамо» - 8

«Крылья Советов» - 5

«Уфа» - 8

«Тамбов» - 9

«Сочи» - 11

«Тамбов» - 9

«Сочи» - 11

*Белорусские футболисты не считаются легионерами в РПЛ, они в списке не указаны