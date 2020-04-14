Естественный отбор: лидеры РПЛ могут не дождаться своих легионеров

Российская премьер-лига (РПЛ) настроена полностью доиграть нынешний сезон. Это желание в первую очередь продиктовано рекомендациями УЕФА. Но уже сейчас понятно, что выполнить их будет крайне непросто. Хотя бы потому, что большинство клубов РПЛ отпустили на родину своих легионеров и в ближайшее время те просто не смогут вернуться в Россию.

РФ полностью закрыла свои границы, и никто не может дать ответ, когда ситуация нормализуется. А без иностранцев вряд ли вообще получится возобновить чемпионат, ведь у некоторых команд уехал основной костяк. Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил «Известиям», что на общем собрании клубов РПЛ обсуждался вопрос возвращения легионеров в Россию и некоего письма для упрощения пересечения границы. Но никаких подробностей по этой теме сама лига «Известиям» не предоставила.

«Зенит»

Правда, эта проблема не касается лидера сезона. Питерский клуб просто не стал отпускать своих иностранцев в их родные государства. Более того, «Зенит» запретил всем игрокам — вне зависимости от их постоянного места жительства — выезжать из Санкт-Петербурга. Так что сине-бело-голубые в этом плане находятся в оптимальных условиях и готовы к возобновлению сезона. Нужно только какое-то время, чтобы набрать кондиции.

— Думаю, «Зениту» это не даст никакого преимущества над другими, — заявил «Известиям» экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Я за свою карьеру видел многое. Например, как одни приходили в форму за ночь, а другие ее неделю не могли набрать. Сейчас все в равных условиях, никто не тренируется совместно. Да и легионеры из других клубов не на отдых на море поехали, а в свои страны, где также сидят дома в самоизоляции. В этой ситуации всё будет зависеть от личных качеств конкретных футболистов. Насколько дисциплинированными они окажутся по отношению к себе.

«Локомотив»

Важно понимать, что клубы не объявляют официальные списки тех, кто покинул Россию, а кто остался. Делать какие-то выводы можно по редким заявлениям функционеров и тренеров, а также по социальным сетям футболистов. Например, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе недавно рассказал, что из его клуба домой отправились защитники Ведран Чорлука и Бенедикт Хеведес. При этом многие легионеры «железнодорожников» остались в Москве.

— «Локомотив» долгое время тренировался на своей базе малыми группами, соблюдая все необходимые рекомендации, — рассказал «Известиям» бывший тренер «железнодорожников» Борис Игнатьев. — Но потом всё закрылось на карантин, и они были вынуждены отказаться от этого. Сейчас клуб раздал всем игрокам на руки специальные задания на каждый день и постоянно отслеживает их работу. Уверен, что отъезд легионеров из России был изначально продуман и клубы понимали, что делают. На первом месте стояло здоровье игроков и их семей. Нет никаких сомнений, что, когда возобновление сезона будет приближаться, все представители РПЛ соберутся и найдут способ оперативно вернуть всех легионеров обратно.

«Краснодар»

О том, что происходит в «Краснодаре», вообще практически ничего не известно. СМИ писали, что кубанцы продолжали тренироваться в двухразовом режиме, когда большинство команд РПЛ уже ушло на самоизоляцию и индивидуальные домашние тренировки. Сейчас вообще никакой информации о «быках» нет. Но по социальным сетям видно, что, например, шведские легионеры «горожан» — нападающий Маркус Берг и хавбек Кристоффер Ольссон — находятся на родине.

— Думаю, в свои страны уехали в основном только те иностранцы, чьи семьи не были с ними в России, — отметил в беседе с «Известиями» российский тренер Сергей Силкин. — Футбол — командный вид спорта, и здесь важны коллективные тренировки. Дистанционно можно только поддерживать мышечный тонус. Так что тут все находятся примерно в равных условиях. Думаю, клубы оценивали риски, отпуская своих легионеров, и просчитывали, что сумеют их вернуть к моменту, когда будет разрешено тренироваться в полном составе.

«Ростов»

Из Ростова-на-Дону в Хельсинки уехал один из главных лидеров команды Роман Еременко. Но у финского плеймейкера есть и российский паспорт, так что, скорее всего, у него не должно возникнуть больших проблем с возвращением. При этом, судя по видео клубного ТВ, остальные иностранцы остались в Ростове. На сайте дончан регулярно выходят обучающие гайды с тренировками на дому от футболистов команды.

— Ситуация очень сложная, и никто не знает, что будет через месяц, — сказал «Известиям» экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин. — Отпускать или не отпускать своих легионеров, каждый клуб решает сам. Но по обстановке видно, что вся эта ситуация не закончится в ближайшее время. Поэтому не вижу ничего страшного, что иностранцы уезжают домой к своим семьям. Тренироваться полноценно всё равно ни у кого сейчас нет возможности. Сложно прогнозировать, как это скажется на команде после возобновления сезона и вообще будут ли чемпионат доигрывать. Понятно, что все настроены на полноценное окончание сезона, но мечтать можно о чем угодно, а конца пандемии пока не видно.

ЦСКА

Армейцы распустили по домам всех легионеров. Исландцы Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон улетели на родину на частном самолете, кадрами из которого поделились в своих социальных сетях. А главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко проводит время карантина дома в Белоруссии. Представить состав красно-синих без легионеров и их наставника на скамейке практически невозможно.

— Сложная ситуация для всех, не только для ЦСКА, — рассказал «Известиям» легендарный игрок армейцев Элвер Рахимич. — Пока никому, кроме Бога, не известно, когда это всё закончится. Сейчас вообще непонятно, когда команды смогут возобновить тренировки, сезон продолжится, а легионеры смогут вернуться, и в каком они будут состоянии. Но я уверен, что иностранцы постоянно поддерживают связь с клубом и тренерским штабом, выполняют все задания дистанционно. Проблема в том, что когда все соберутся, команде предстоит по сути заново готовиться к сезону.

«Спартак»

В стане красно-белых в этом плане также непростая ситуация. Из России уехали практически все легионеры, за исключением парагвайского игрока Лоренсо Мельгарехо. В свои страны отправились и члены тренерского штаба «Спартака» во главе с Доменико Тедеско. Москвичи вряд ли смогут возобновить сезон, пока все не вернутся в Россию.

— Возможно, просто кто-то думает, что сезон уже точно не возобновят, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — А может быть, это было условием при снижении зарплат игроков красно-белых на 40%. Ведь уж очень быстро там все согласились и разъехались. Это всё внутренняя кухня, чтобы знать наверняка, нужно находиться внутри клуба.

До окончания сезона в РПЛ осталось провести восемь туров. Кроме того, на стадии четвертьфиналов застопорился Кубок России. УЕФА рекомендует всем национальным лигам завершить свои сезоны до августа.