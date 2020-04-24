Воробьев поручил дополнительно искать врачей для работы в Подмосковье

В Московской области необходимо дополнительно искать врачей для лечения больных с коронавирусом. Такую задачу поставил губернатор региона Андрей Воробьев в пятницу, 24 апреля.

«Медикам, работающим с больными COVID, осуществлять все необходимые выплаты. Губернатор поставил задачу дополнительно искать врачей, чтобы было кому лечить людей», — сообщается в Telegram-канале Воробьева.

Также власти региона отметили, что в Московской области с начала пандемии зарегистрировано 7889 случаев заболевания.

Всего в России по состоянию на 24 апреля зарегистрировано 68 622 заболевших коронавирусом, выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

За прошедшие сутки врачи выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 2957 человек — в Москве.