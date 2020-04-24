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Воробьев поручил дополнительно искать врачей для работы в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Московской области необходимо дополнительно искать врачей для лечения больных с коронавирусом. Такую задачу поставил губернатор региона Андрей Воробьев в пятницу, 24 апреля.

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«Медикам, работающим с больными COVID, осуществлять все необходимые выплаты. Губернатор поставил задачу дополнительно искать врачей, чтобы было кому лечить людей», — сообщается в Telegram-канале Воробьева.

Также власти региона отметили, что в Московской области с начала пандемии зарегистрировано 7889 случаев заболевания.

Всего в России по состоянию на 24 апреля зарегистрировано 68 622 заболевших коронавирусом, выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

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За прошедшие сутки врачи выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 2957 человек — в Москве.

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