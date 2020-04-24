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Путин предложил выделить 5 млрд рублей на закупки машин скорой помощи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, заявил, что необходимо выделить еще 5 млрд рублей на приобретение автомобилей скорой помощи.

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«Считаю необходимым направить еще 5 млрд рублей на покупку машин скорой помощи, тем самым повысив оперативность и доступность медпомощи, в том числе для жителей малых городов и сел», — сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Кроме того, в ходе этого заседания, Путин заверил, что российские власти выделили 5,2 млрд рублей из федерального бюджета на закупку 1,2 тыс. реанимобилей. Он подчеркнул, что автотехника должна как можно скорее прийти в регионы и попросил глав субъектов проконтролировать поставки.

Ранее на этом же совещании Горьковский автомобильный завод сообщил, что выпустит 1,2 тыс. современных реанимобилей по заказу Минпромторга. Это будут специальные машины, предназначенные для реанимации и интенсивной терапии.

В целом на этой встрече Путин обозначил ключевую цель правительства в отношении автомобильной промышленности: сохранение рабочих мест и обеспечение спроса на продукцию.

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