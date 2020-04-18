Под Кировом неизвестные избили приехавших по вызову врача и водителя «скорой»

Полиция объявила в розыск двух неизвестных, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили водителя и врача скорой помощи, прибывших по вызову в Кирово-Чепецке. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в региональном управлении МВД.

Ранее в Сети появилось снятое на мобильный телефон видео, на котором неизвестные во дворе дома бьют сотрудников «скорой». По данным полиции, сначала был избит водитель.

«После того как в конфликт вмешался врач, ему тоже были нанесены побои. Сейчас назначена экспертиза, которая определит причиненный вред здоровью», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В настоящее время проводится доследственная проверка, личности нападавших устанавливаются. По данным регионального минздрава, пострадал фельдшер медико-санитарной части № 52, который приехал, чтобы взять мазки на коронавирус.

В конце марта в Красноярске полицейские нашли мужчину, который набросился на фельдшера скорой помощи. Его доставили в отдел полиции. Там задержанный признался, что был пьян. По некоторым данным, пострадавший медик входит в спецбригаду, выезжающую к людям с подозрением на коронавирус.