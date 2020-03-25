Ударившего врача скорой помощи красноярца задержали

В Красноярске правоохранительные органы нашли мужчину, который набросился на фельдшера скорой помощи. Его доставили в отдел полиции. Там задержанный признался, что в тот день был пьян.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, в ближайшее время будет проведена проверка, по результатам которой в отношении буйного пациента может быть возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 24 марта. На вызов в дом на улице Карбышева приехала бригада врачей. Сначала пациент вообще не открывал дверь. Медики прождали 20 минут. Затем мужчина сам спустился к машине скорой помощи. И, когда фельдшер попытался выяснить, какие у него жалобы, ударил его в челюсть.

По некоторым данным, пострадавший медик входит в спецбригаду, которая выезжает к людям с подозрением на коронавирус. В службе скорой помощи поведение пациента назвали недопустимым, особенно в условиях пандемии.