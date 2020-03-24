Прямой эфир

На фельдшера скорой помощи напали в Красноярске

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Красноярска избил прибывшего на вызов фельдшера. Об этом 24 марта сообщил портал «Городские новости. Красноярск».

Промедление смерти подобно: в Минусинске ребенок стал жертвой нападения и халатности медиков
Мальчика с тяжелой травмой головы выписали из больницы, а потом отправили вертолетом в Красноярск в состоянии искусственной комы

Инцидент произошел в жилом доме на улице Карбышева 23 марта. Медики приехали на вызов по указанному адресу, однако мужчина не пожелал открывать им дверь и впускать в квартиру. Медработники провели у запертой двери около 20 минут, сообщает телеканал «360».

После этого вызвавший врачей местный житель сам спустился к машине скорой помощи. Фельдшер попытался выяснить, какие жалобы есть у пациента, но тот начал кричать и напал на медика, ударив кулаком в челюсть, пишет сайт kp.ru.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», пострадавший входит в спецбригаду, которая выезжает к людям с подозрением на коронавирус. В скорой помощи поведение мужчины назвали недопустимым, а в условиях пандемии — непростительным.

Врачи написали заявление в полицию, в котором попросили разобраться в произошедшем и принять в отношении нападавшего меры. Личность буйного пациента уже установлена, его разыскивают.

6 марта сообщалось, что житель Москвы жестоко избил фельдшера скорой помощи, который прибыл на вызов к ребенку с пневмонией в специальном защитном костюме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме возьмут на контроль ситуацию с избитым фельдшером в Москве
СК начал проверку из-за избиения стоматологом женщины с ребенком

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020