На фельдшера скорой помощи напали в Красноярске

Житель Красноярска избил прибывшего на вызов фельдшера. Об этом 24 марта сообщил портал «Городские новости. Красноярск».

Инцидент произошел в жилом доме на улице Карбышева 23 марта. Медики приехали на вызов по указанному адресу, однако мужчина не пожелал открывать им дверь и впускать в квартиру. Медработники провели у запертой двери около 20 минут, сообщает телеканал «360».

После этого вызвавший врачей местный житель сам спустился к машине скорой помощи. Фельдшер попытался выяснить, какие жалобы есть у пациента, но тот начал кричать и напал на медика, ударив кулаком в челюсть, пишет сайт kp.ru.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», пострадавший входит в спецбригаду, которая выезжает к людям с подозрением на коронавирус. В скорой помощи поведение мужчины назвали недопустимым, а в условиях пандемии — непростительным.

Врачи написали заявление в полицию, в котором попросили разобраться в произошедшем и принять в отношении нападавшего меры. Личность буйного пациента уже установлена, его разыскивают.

6 марта сообщалось, что житель Москвы жестоко избил фельдшера скорой помощи, который прибыл на вызов к ребенку с пневмонией в специальном защитном костюме.