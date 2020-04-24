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ГАЗ выпустит 1200 современных реанимобилей с ИВЛ

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Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) выпустит 1200 современных реанимобилей по заказу Минпромторга. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба автозавода.

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Это будут машины скорой помощи класса С, специально предназначенные для реанимации и интенсивной терапии. Помимо аппаратов ИВЛ, они будут оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами и ингаляторами. Особое внимание намерены уделить системе обеззараживания воздуха. Для этого в салоне разместят бектерицидный облучатель.

Высота салона составляет 1,9 м. Укороченная длина кузова обеспечивает маневренность в стесненных городских условиях, оставляя салон просторным для работы медицинских бригад.

Сборку машин будут осуществлять на базе укороченной ГАЗели Next. 473 таких автомобиля завод выпустит уже в ближайшее время, сообщил телеканал «Звезда».

22 апреля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) выпустил новый реанимобиль на базе модели «Профи». Он предназначен для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния тяжелых пациентов на догоспитальном этапе.

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