В России на иномарки локальной сборки приходится 63% продаж

В I квартале 2020 года россияне купили 237,3 тыс. новых иномарок, произведенных в РФ. Об этом 22 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов агентства, на иномарки, произведенные на территории нашей страны, приходится 63,2% от всего объема российского рынка легковых машин.

В январе–марте 2020 года в России также было реализовано 79,7 тыс. машин отечественных брендов, что составляет 21,2% от всего объема продаж легковых автомобилей.

Меньше других россияне покупают импортируемые иномарки. За первые три месяца года этот показатель составил 58,6 тыс. единиц, или 15,6% от общего объема.

21 апреля сообщалось, что производство автомобилей в России в 2019 году снизилось на 3%.