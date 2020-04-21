Полис ОСАГО за первые три месяца 2020 года подешевел на 1,1%

Средняя цена полиса ОСАГО в I квартале 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1% — с 5544 до 5482 рублей. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Отмечается, что средняя выплата увеличилась на 5,4% — с 66,2 тыс. до 69,8 тыс. рублей. Число реализованных полисов в январе–марте выросло на 3,5% и составило 8,569 млн штук.

Собранные по ОСАГО страховые премии выросли на 2,7%, до 28,66 млрд рублей. Количество заявленных убытков снизилось на 11,1% и составило 567,4 тыс. штук.

17 апреля сообщалось, что в России за первые две недели апреля, когда были усилены карантинные меры, было продано 53 458 полисов ОСАГО, что на 26% больше, чем за такой же период марта этого года.