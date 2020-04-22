В России выставили на продажу пикап-кабриолет на базе Lada 4x4

В России продают пикап-кабриолет, который построен на базе внедорожника Lada 4×4.

По данным продавца, модель оборудована каркасом безопасности, силовыми бамперами, шноркелем, порогами, фарами-прожекторами, колесами с шинами большего размера, расширителями колесных арок.

В салоне установлены новые кожаные сиденья, аудиосистема и рация. Отмечается, что штатный 1,7-литровый бензиновый двигатель форсирован до 100 л.с.

Все изменения, внесенные в конструкцию, прошли экспертизу в НАМИ и внесены в ПТС. Стоимость автомобиля составляет 950 тыс. рублей.

15 апреля сообщалось, что в США на аукционе Copart выставлен на продажу тюнингованный внедорожник Lada Niva 1981 года с пробегом 17 637 км.