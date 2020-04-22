Прямой эфир

В России выставили на продажу пикап-кабриолет на базе Lada 4x4

0
Фото: Авто.ру
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России продают пикап-кабриолет, который построен на базе внедорожника Lada 4×4.

По данным продавца, модель оборудована каркасом безопасности, силовыми бамперами, шноркелем, порогами, фарами-прожекторами, колесами с шинами большего размера, расширителями колесных арок.

В салоне установлены новые кожаные сиденья, аудиосистема и рация. Отмечается, что штатный 1,7-литровый бензиновый двигатель форсирован до 100 л.с.

Все изменения, внесенные в конструкцию, прошли экспертизу в НАМИ и внесены в ПТС. Стоимость автомобиля составляет 950 тыс. рублей.

15 апреля сообщалось, что в США на аукционе Copart выставлен на продажу тюнингованный внедорожник Lada Niva 1981 года с пробегом 17 637 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полис ОСАГО за первые три месяца 2020 года подешевел на 1,1%
Mercedes-Benz отзовет в России почти 500 автомобилей
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020