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Выпуск легковых машин в РФ в I квартале 2020 года упал на 16%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России за три первых месяца 2020 года было выпущено 323 тыс. легковых автомобилей, что на 15,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Производство грузовых автомобилей в январе-марте составило 27,3 тыс. единиц, что на 6,7% ниже, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, что в 2019 году российские автозаводы в общей сложности произвели 1 млн 720,1 тыс. единиц автомобильной техники, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. При этом на долю иномарок приходится 70% производимых в стране машин.

10 апреля сообщалось, что импорт легковых автомобилей в Россию по итогам первых двух месяцев 2020 года снизился на 17,5%, до 26,5 тыс. машин.

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