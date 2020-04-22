Новый Mercedes-Benz S-класса получит гигантский сенсорный дисплей

Немецкая компания Mercedes-Benz планирует оснастить новый премиальный седан S-класса большим прямоугольным сенсорным дисплеем. Об этом 22 апреля сообщает Motor1.

Отмечается, что монитор будет встроен в центральную консоль. С помощью дисплея можно управлять большинством функций автомобиля. Например, водитель сможет настроить мультимедийную систему или установить необходимую температуру. Подобное решение используется в автомобилях Tesla.

Новый Mercedes-Benz S-класса внешне будет серьезно отличаться от выпускающейся сейчас модели. Седан получит иную решетку радиатора и светодиодные матричные фары, новые задние фонари и бампер. Также машину оснастят выдвижными дверными ручками.

Мировая премьера нового поколения Mercedes-Benz S-класса состоится в 2020 году. Производство модели будет налажено на заводе фирмы, расположенном в городе Зиндельфинген (Германия).

6 апреля стало известно, что Mercedes-Benz в 2021 году представит новый электромобиль EQS.