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Новый Mercedes-Benz S-класса получит гигантский сенсорный дисплей

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Фото: motor1.com
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Немецкая компания Mercedes-Benz планирует оснастить новый премиальный седан S-класса большим прямоугольным сенсорным дисплеем. Об этом 22 апреля сообщает Motor1.

Отмечается, что монитор будет встроен в центральную консоль. С помощью дисплея можно управлять большинством функций автомобиля. Например, водитель сможет настроить мультимедийную систему или установить необходимую температуру. Подобное решение используется в автомобилях Tesla.

Новый Mercedes-Benz S-класса внешне будет серьезно отличаться от выпускающейся сейчас модели. Седан получит иную решетку радиатора и светодиодные матричные фары, новые задние фонари и бампер. Также машину оснастят выдвижными дверными ручками.

Мировая премьера нового поколения Mercedes-Benz S-класса состоится в 2020 году. Производство модели будет налажено на заводе фирмы, расположенном в городе Зиндельфинген (Германия).

6 апреля стало известно, что Mercedes-Benz в 2021 году представит новый электромобиль EQS.

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