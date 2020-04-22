Названа стоимость нового китайского кроссовера Haval H5

Новый китайский кроссовер Haval H5 будет стоить в России от 1 099 000 до 1 349 000 рублей. Цены на автомобиль опубликованы на официальном сайте бренда.

Автомобиль будет предлагаться в двух комплектациях: базовой Comfort и топовой Premium. В стандартную версию входят климат-контроль, подушки безопасности водителя и пассажира, задние датчики парковки, мультимедийная система с сенсорным экраном и круиз-контроль.

В топовой комплектации дополнительно предусмотрены кожаный салон, электрорегулировка сидений, боковые подушки безопасности и камера заднего вида с динамической разметкой.

Длина автомобиля составляет 4650 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1745 мм. Объем багажного отделения может варьироваться от 810 до 2074 л. Дорожный просвет модели составляет 204 мм.

Внедорожник Haval H5 оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и 177 л.с., шестиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода с электронным управлением.

9 апреля сообщалось, что завод Haval в Туле возобновил производство автомобилей.