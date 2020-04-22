Беспилотные автомобили предложили оснастить «черными ящиками»

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) выступила с предложением оснащать беспилотные автомобили бортовым устройством записи данных («черный ящик»). Об этом 22 апреля сообщает «РИА Новости».

Письмо с предложением устанавливать на автономные автомобили «черные ящики» поступило на днях в Минтранс РФ.

Приборы должны будут хранить в себе информацию о работе систем и программного обеспечения беспилотных автомобилей, а также фиксировать информацию о возникших ДТП.

Кроме того, в ассоциации предложили оборудовать беспилотные автомобили дополнительным проблесковым маячком на крыше, чтобы каждый участник дорожного движения в любое время суток мог идентифицировать автономный транспорт.

15 апреля стало известно, что рынок беспилотных автомобилей, в том числе в России, будет формироваться еще как минимум 10 лет.