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Беспилотные автомобили предложили оснастить «черными ящиками»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) выступила с предложением оснащать беспилотные автомобили бортовым устройством записи данных («черный ящик»). Об этом 22 апреля сообщает «РИА Новости».

Письмо с предложением устанавливать на автономные автомобили «черные ящики» поступило на днях в Минтранс РФ.
Приборы должны будут хранить в себе информацию о работе систем и программного обеспечения беспилотных автомобилей, а также фиксировать информацию о возникших ДТП.

Кроме того, в ассоциации предложили оборудовать беспилотные автомобили дополнительным проблесковым маячком на крыше, чтобы каждый участник дорожного движения в любое время суток мог идентифицировать автономный транспорт.

15 апреля стало известно, что рынок беспилотных автомобилей, в том числе в России, будет формироваться еще как минимум 10 лет.

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