УАЗ выпустил новый реанимобиль на базе модели «Профи»

Ульяновский автомобильный завод выпустил новую модификацию модели «Профи» для органов здравоохранения. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 22 апреля в редакцию «Известий».

Отмечается, что автомобиль, получивший название «УАЗ АСМП», предназначен для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния тяжелых пациентов на догоспитальном этапе.

Автомобиль оснащен многофункциональной тележкой-каталкой со съемными носилками, бифазным дефибриллятором-монитором со встроенным принтером, взрослыми и детскими электродами, функциями электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения артериального давления.

Спецверсия отличается лимонным цветом кузова и оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с.

Первая партия из 13 реанимобилей «УАЗ АСМП» поступит в региональные медучериждения в рамках федеральной программы по снижению последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 22 апреля, в мире зафиксировано более 2,55 млн случаев заражения коронавирусом, более 177 тыс. пациентов умерли, более 695 тыс. человек выздоровели.

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