В Москве из-за коронавируса отменили международный автосалон

Московский международный автомобильный салон (ММАС), запланированный на лето 2020 года, не состоится. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает «Коммерсант».

Решение об отмене выставки, которая должна была пройти с 26 августа по 6 сентября, было принято на фоне распространения короновирусной инфекции в стране и экономического кризиса.

Также в 2020 году из-за пандемии были отменены автосалоны в Женеве, Нью-Йорке, Пекине, Детройте.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 22 апреля, в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 513 пациентов, выздоровели ― 4420. За последние сутки в стране зафиксировано 5236 новых случаев, большинство из них в Москве.

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