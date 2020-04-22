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В Москве из-за коронавируса отменили международный автосалон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский международный автомобильный салон (ММАС), запланированный на лето 2020 года, не состоится. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает «Коммерсант».

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Решение об отмене выставки, которая должна была пройти с 26 августа по 6 сентября, было принято на фоне распространения короновирусной инфекции в стране и экономического кризиса.

Также в 2020 году из-за пандемии были отменены автосалоны в Женеве, Нью-Йорке, Пекине, Детройте.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Инфографика

По состоянию на 22 апреля, в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 513 пациентов, выздоровели ― 4420. За последние сутки в стране зафиксировано 5236 новых случаев, большинство из них в Москве.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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