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Камеры в Подмосковье не станут штрафовать за отсутствие пропуска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Подмосковье действует автоматическая проверка цифровых пропусков для передвижения на автотранспорте в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 23 апреля корреспонденту «Известий» сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства МО.

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При этом, как ранее заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, выписывать с помощью камер штрафы автомобилистам, которые передвигаются без пропусков, не получится, потому что нет нужного количества камер и необходимой оснащенности.

Между тем в пресс-службе отметили, что цифровой пропуск необходимо предъявлять по требованию представителей органов, осуществляющих контроль режима самоизоляции: сотрудникам правоохранительных органов, Росгвардии, контролерам и сотрудникам службы безопасности на транспорте, а также другим уполномоченным лицам.

В Москве и Подмосковье пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте действует с 15 апреля, а с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме. Это сделано, чтобы избежать пробок и очередей, которые образовались на въездах в Москву и входах в метро в первый день введения пропусков.

При оформлении документа за пять часов до поездки требуется указать госномер автомобиля или проездной карты. Оформить цифровой пропуск для Москвы можно бесплатно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377, для Подмосковья — через сайт госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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