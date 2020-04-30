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В РАН назвали условие для окончания эпидемии коронавируса в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Остановить эпидемию коронавируса в России и снять угрозу ее повторения получится тогда, когда COVID-19 переболеет, как минимум, половина населения, рассказал «Известиям» член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев 30 апреля.

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По данным на этот день, число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тыс. человек. Заразились уже 106 498 человек, за весь период эпидемии умерли 1073 пациента, полностью вылечились 11 619 человек.

«Опасность распространения вируса сохраняется, пока нет иммунной прослойки хотя бы у 50% населения, а лучше 75%. В России на сегодня инфицировано менее 0,1% населения», — сказал ученый.

По его словам, в последние недели из разных стран поступают сообщения о том, что реальное число инфицированных может быть в разы больше числа зарегистрированных случаев. России пока далеко до выработки значимого уровня коллективного иммунитета, добавил Александр Лукашев.

По его словам, ослабление карантинных мероприятий будет очень осторожным, а полное завершение пандемии может занять много месяцев.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочие дни до 11 мая. Он подчеркнул, что пик распространения заболевания не пройден, и призвал людей соблюдать требования самоизоляции, чтобы скорее отказаться от ограничительных мер.

В свою очередь, Роспотребнадзор представил список рекомендаций для граждан, как вести себя на майских праздниках в условиях пандемии коронавируса. В частности, глава ведомства Анна Попова убеждена, что гражданам не стоит покидать свои дома в ближайшее время и продолжить придерживаться режима самоизоляции.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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