Песков рассказал о принятии губернаторами решений об ослаблении карантина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что решение об ослаблении карантина в регионах будут принимать их губернаторы. Об этом он сказал на брифинге с журналистами в четверг, 30 апреля.

Пескова спросили, будет ли кто-то курировать глав регионов в вопросе о постепенном ослаблении ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусной инфекцией.

«В любом случае консолидировать точки зрения будут главы регионов. Именно они имеют особые полномочия в ситуации с коронавирусом. Именно на них лежит конечная ответственность», — сказал Песков.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

Путин отметил, что меры, принятые в одних регионах, могут не подходить другим, ведь распространение инфекции в субъектах происходит по-разному.

После этого в Москве, а также в ряде других российских регионов объявили о продлении режима самоизоляции до 11 мая.

По состоянию на 30 апреля в России подтвердились 106 498 случаев заболевания COVID-19, из них 7099 — за последние сутки. 11 619 человек вылечились. 1073 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.