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В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 11 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Иркутской области режим самоизоляции продлен до 11 мая включительно. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в четверг, 30 апреля.

«Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 11 мая включительно», — сказано в сообщении.

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Режим был введен в области 31 марта. Жителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и не выходить на улицу без крайней необходимости. Кроме того, работать разрешается только тем предприятиям, которые обеспечивают население жизненно необходимыми товарами и услугами.

В период карантина закрыты торговые центры, учреждения общественного питания и другие места массового скопления людей.

По данным регионального оперштаба, в регионе зафиксировано 129 случаев заболевания коронавирусом. 85 человек госпитализированы, 39 пациентов выздоровели, 4 скончались.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

При этом он отметил, что принимать под копирку решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявили о продлении режима самоизоляции до 11 мая.

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