Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Сити-менеджер города Усть-Кута Александр Душин в Иркутской области рассказал телеканалу РЕН ТВ, что первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, которого наряду с другими чиновниками местной администрации заподозрили в поджоге леса, пытался с ним договорится, чтобы замять дело.

По словам Душина, он встречался с чиновниками минувшей ночью. «Ночью ездили к ним на лодку, предлагали переночевать в доме, накормить их, они отказались», — сказал он. По словам мэра, у Барса «вроде как ключица вывернута» и «надо было его отправлять». Однако чиновники, по словам Душина, отказались от помощи и утром.

Ранее в среду СМИ опубликовали видео, авторы которого заявляют, что поймали заподозренных в поджоге лесов чиновников с поличным. На ролике двое подозреваемых сидят в катере. Один из них — мужчина с кровоподтеками, который якобы является вице-главой муниципалитета, вторая — женщина, которая представилась пресс-атташе региона, а третий подозреваемый назвался сотрудником отдела по чрезвычайным ситуациям.

Однако задержанные уверяют, что обвинения в поджоге — клевета. Они утверждают, что приехали в лес патрулировать термоточку с использованием квадрокоптера, чтобы узнать о соблюдении противопожарного режима в районе.

По данным телеканала, представителей районной администрации задержали 28 апреля в 200 км от Усть-Кута местные жители. Чиновники прибыли в тайгу на лодке с канистрами бензина. Жители заподозрили их в намерении поджечь лес.

По данным СМИ, участок, куда приехали чиновники, принадлежит мэру Душину.

Врио иркутского губернатора Игорь Кобзевзаявил, что после того, как правоохранители проведут проверку, он примет кадровые решения. Он отметил, что когда два чиновника выясняют между собой межличностные отношения — это плохо, в том числе и для жителей всей области.

В понедельник, 27 апреля, президент России Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками и пожарами в регионах согласился с предложением ужесточения ответственности за попытки скрыть незаконные рубки лесными пожарами.

В августе прошлого года в Генпрокуратуре заявили, что пожары в иркутских лесах устраивались намеренно, чтобы скрыть незаконные вырубки.