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Путин поддержал усиление наказания за сокрытие незаконной рубки лесными пожарами

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Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах 27 апреля поддержал идею ужесточения ответственности за попытки скрыть незаконные рубки лесными пожарами.

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Комментируя предложение об усилении санкций в отношении тех людей, по вине которых возникают пожары, глава государства отметил, что постоянное повышение ответственности далеко не всегда ведет к изменению ситуации.

«Но что касается тех, кто совершает такие правонарушения, чтобы прикрыть другие правонарушения, например, незаконную вырубку леса, здесь сомнений нет, я полностью с этим согласен», — добавил Путин.

В ходе совещания глава Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев рассказал, что с начала года в России произошло около 3,5 тыс. природных пожаров общей площадью свыше 475 тыс. га. Более 86% пройденных огнем площадей приходятся на Дальневосточный федеральный округ, на Сибирский и Уральский федеральные округа — 12,5% и 0,7%.

В августе в Генпрокуратуре сообщили, что пожары в лесных массивах Иркутской области устраивались намеренно с целью скрыть незаконные вырубки.

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