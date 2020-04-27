Прямой эфир

Противопожарный режим установлен в 51 регионе России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что особый противопожарный режим действует в 51 российском регионе.

Дым Отечества: в регионах разгораются природные пожары
Огонь подступает к одним населенным пунктам и уничтожает дома в других

«В настоящее время особый противопожарный режим введен в 51 субъекте Российской Федерации. Установлены дополнительные требования пожарной безопасности — запрет на посещение гражданами лесов, на разведение костров, сжигание мусора», — сказал он на совещании у президента страны Владимира Путина в понедельник, 27 апреля.

Также он рассказал, что в связи с бесконтрольным проведением отжигов сухой растительности, а также угрозы возникновения пожаров в лесных массивах на особом контроле в МЧС России находится 8 тыс. населенных пунктов, 3,5 тыс. садовых товариществ, 2 тыс. объектов экономики, а также 1,5 тыс. детских лагерей.

В ходе совещания Путин поручил региональным властям обеспечить все ресурсы для оперативного реагирования на любые происшествия, а также уделить внимание оповещению граждан о ЧП, особенно в условиях самоизоляции.

Случаи, когда в результате ЧП природного характера жители теряют имущество и жилье, Путин поручил брать под особый контроль и оказывать материальную помощь незамедлительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые разработали рекомендации по спасению дач от огня
Роспотребнадзор рассказал о радиационной обстановке в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020