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Роспотребнадзор рассказал о радиационной обстановке в России

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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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Радиационная обстановка в России остается стабильной, несмотря на пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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«В связи с пожарами в 30 км зоне Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором продолжается мониторинг радиационной обстановки в приграничных территориях. По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остается стабильной. С 6 апреля 2020 года проведено 129 измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. Превышения естественного гамма-фона местности не зафиксировано», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Роспотребнадзор продолжает мониторить радиационную обстановку в стране.

Ранее 21 апреля премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль заявил, что один из очагов возгорания в зоне Чернобыльской АЭС ликвидирован. Он отметил, что ситуация с ликвидацией пожаров на Украине постепенно нормализуется. К тушению в Житомирской и Киевской областях были привлечены более 2,3 тыс. человек и более 460 единиц техники.

Первые новости о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС появились 4 апреля.

На следующий день в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в чернобыльской зоне отчуждения, однако спустя три дня площадь пожара увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га.

Через 10 дней сразу несколько источников в экстренных службах Украины заверили, что пожар ликвидирован и нет угрозы повышения радиационного фона в Киеве.

Вместе с тем 16 апреля из-за сильного ветра пожар возобновился снова. В свою очередь, член общественного совета в государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что надеется на оперативное решение этой проблемы, потому что на тушение уже выделены деньги.

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