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Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

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Фото: РЕН ТВ
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Чиновников Усть-Кутского района Иркутской области обвинили в поджоге леса. РЕН ТВ в среду, 29 апреля, опубликовал видео, авторы которого заявляют, что поймали злоумышленников с поличным.

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На кадрах видно, как двое подозреваемых сидят в катере: один из них — мужчина с кровоподтеками, который якобы является вице-главой муниципалитета; вторая — женщина — представилась пресс-атташе региона, третий подозреваемый назвался сотрудником отдела по чрезвычайным ситуациям.

«На месте происшествия был замечен человек, который является должностным лицом Усть-Кутского муниципального образования. По данному факту проводится проверка», — приводит телеканал слова старшего помощника руководителя управления следственного комитета по Иркутской области Карины Головачевой.

Задержанные заявляют, что обвинения — это клевета. По их словам, они приехали в лес с целью патрулирования термоточки с использованием квадрокоптера для того, чтобы узнать, как в районе соблюдается особый противопожарный режим.

27 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в регионах согласился с предложением ужесточения ответственности за попытки скрыть незаконные рубки лесными пожарами.

В августе в Генпрокуратуре сообщили, что пожары в лесных массивах Иркутской области устраивались намеренно с целью скрыть незаконные вырубки.

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