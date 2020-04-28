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Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла почти в полтора раза

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Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
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Площадь лесных пожаров за последние сутки в России выросла с 43 тыс. га до 60 тыс. га, сообщила во вторник, 28 апреля, Авиалесоохрана.

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«На 00:00 мск 28 апреля 2020-го на территории Российской Федерации действовало 75 лесных пожаров на площади 60 414 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.

При этом ведомство уточняет, что за последние сутки в стране ликвидировано 170 лесных пожаров на площади 10 тыс. га.

Кроме того, почти половина всех возгораний приходится на Забайкальский край: там загорелись леса на 27 033 га. Также огнем охвачены территории Красноярского края (2551 га), Иркутской области (5163 га), Бурятии (10 168 га), Хакасии (6003 га) и Тувы (5254 га).

27 апреля глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что особый противопожарный режим действует в 51 российском регионе.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами поручил еще раз проанализировать механизмы поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера.

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