Военный вертолет сбросил более 50 т воды на природные пожары в Туве

Вертолет Ми-8 АМТШ «Терминатор» с водосливным устройством сбросил за сутки более 50 т воды на природные пожары в Тандинском районе Тувы. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В общей сложности за двое суток он сбросил более 80 тонн, в двух районах республики — Каа-Хемском и Тандинском.

Решение о защите населенных пунктов от природных пожаров принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения местных властей.

С 26 апреля около 100 военнослужащих ЦВО помогают Туве в борьбе с лесными пожарами. Помимо тушения с воздуха, подразделения мотострелковой бригады из Кызыла создают минерализированные полосы вокруг поселка Бояровка, к которому подступает огонь.