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Путин призвал вновь проанализировать меры поддержки при стихийных бедствиях

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Президент России Владимир Путин поручил еще раз проанализировать механизмы поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера. Такое распоряжение он дал в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами 27 апреля.

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«Поручаю еще раз проанализировать весь механизм предоставления финансовой помощи, других мер поддержки граждан, у кого дома сгорели [в результате природных пожаров], оказать помощь бизнесу, а с уровня федерации — регионам, в случае природных бедствий», — сказал он.

Также в ходе совещания Путин потребовал от регионов максимально подготовиться к ЧП природного характера, таким как паводки и лесные пожары, а также незамедлительно оказывать материальную поддержку гражданам в случае потери ими имущества и жилья из-за природных катаклизмов.

Глава государства подчеркнул, что ситуация может резко измениться, несмотря на нынешнюю стабильность. В связи с этим он призвал не ослаблять мониторинги предотвращать возможные происшествия на ранних стадиях.

Более 20 природных пожаров с начала марта зафиксировали в Свердловской области. Накануне в лесах Иркутской области только за одни сутки потушили 24 возгорания. Особый противопожарный режим уже действует в 51 регионе страны.

По данным МЧС на 20 апреля, в 13 регионах сохраняются подтопления после весеннего паводка. 40 населенных пунктов оказались отрезаны.

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