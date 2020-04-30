Эксперты скорректировали прогноз по окончанию пандемии в РФ

Специалисты сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) скорректировали прогноз по срокам пандемии коронавируса в России, приблизив дату окончания на три дня.

Эксперты считают, что вспышка COVID-19 в России завершится 4 августа, а не 7-го, как предполагалось ранее. При этом еще 27 апреля специалисты утверждали, что пандемия в РФ полностью сойдет на нет к 20 июля, после чего поменяли дату окончания на 19 августа.

Прогноз по ряду других стран, наоборот, увеличился. Так, в Германии пандемия может закончиться 7 августа вместо 1-го, а в США — 13 сентября вместо 27 августа, пишет «РИА Новости».

Ученые отмечают, что прогнозируемые сроки меняются в зависимости от принимаемых превентивных мер и текущей эпидемиологической ситуации. При составлении исследования эксперты опирались на SIR-модель — математическую модель распространения коронавируса, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, заразившимся и выздоровевшим.

Оценить прогнозы сингапурских специалистов журналисты просили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, однако тот заявил, что точную дату окончания пандемии назвать невозможно.

Накануне специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта высчитали пик эпидемии коронавируса в России. Математическая модель выдала сценарий, согласно которому пик придется на первую декаду мая.

Похожий прогноз ранее дал главврач центра «Лидер-медицина» инфекционист Евгений Тимаков. В беседе с «Известиями» он заявил, что Москва может выйти на плато к середине мая, остальные регионы чуть позже, а к началу июля ситуация стабилизируется.

По состоянию на 30 апреля, в России подтвердились 106 498 случаев заболевания COVID-19, из них 7099 — за последние сутки. 11 619 человек вылечились. 1073 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.