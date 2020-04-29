В Кремле оценили прогноз сингапурских ученых об эпидемии в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду, 29 апреля, заявил, что пока невозможно назвать точную дату окончания эпидемии коронавируса в России.

Журналисты попросили Пескова оценить прогноз сотрудников Сингапурского университета технологий. Ученые предположили, что эпидемия коронавируса в России может завершиться только в августе.

«Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно. Если ученых из Сингапура существует иная точка зрения, и они публикуют ее, мы вам рекомендуем звонить в Сингапур», — отметил Песков.

Ранее в этот же день специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта высчитали пик эпидемии коронавируса в России. Математическая модель выдала сценарий, согласно которому пик придется на первую декаду мая.

Накануне вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что считать эпидемию коронавируса в России завершившейся можно будет после того, как в день начнут регистрировать не более 100 случаев заражения.

28 апреля президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости еще не пройден. В связи с этим глава государства продлил режим нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Поэтапный выход из режимов ограничений начнется с 12 мая.

По состоянию на 29 апреля в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции. С начали эпидемии скончались 972 человека, 10 286 пациентов выздоровели, пишет «Газета.ру».

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