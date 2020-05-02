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Попова заявила об отсутствии повторных заражений коронавирусом в России
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Попова заявила об отсутствии повторных заражений коронавирусом в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В настоящее время в России не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом заявила 2 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

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Как напомнила врач, даже если человек с коронавирусом чувствует себя выздоровевшим, он может оставаться переносчиком инфекции.

«Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм. Это правда», — объяснила она.

Накануне Попова пояснила, что отказ от ограничительных мер по коронавирусу будет поэтапным и зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах. Она поддержала регионы, которые ввели «масочный режим» с 1 мая. Среди них — Московская область и еще более 19 субъектов.

Всего по состоянию на 1 мая в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. Погибли 1169 человек, выздоровели 13 220 пациентов.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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