Сингапурские ученые сдвинули срок окончания эпидемии COVID-19 в России

Эпидемия коронавируса в России может завершиться к 8 августа, такой скорректированный прогноз представили ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна.

Прогноз специалистов основывается на данных о принимаемых мерах противодействия коронавирусу в стране, динамике заболеваемости, числе инфицированных и выздоровевших.

Ранее специалисты полагали, что эпидемия в России завершится 4 августа.

При этом прогнозировалось, что в США эпидемия закончится к 5 сентября, а в Италии в конце августа.

Ученые предупредили, что прошедшие пик коронавируса страны могут столкнуться со второй волной эпидемии, если карантинные меры будут сняты слишком рано, пишет 2 мая «РИА Новости».

1 мая экономист Агаси Тавадян с помощью математической модели определил пик эпидемии по федеральным округам России. Окончание эпидемии, по мнению эксперта, следует ожидать в первых числах августа.

По последним данным, в России выявлено более 114 тыс. случаев COVID-19, скончались свыше 1,1 тыс. человек, выздоровели порядка 13 тыс.

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