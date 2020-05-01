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Ученый рассчитал пик эпидемии COVID-19 для федеральных округов России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кандидат экономических наук Агаси Тавадян с помощью математической модели определил пик эпидемии по федеральным округам России.

В основе его системы лежит логарифмическая кривая, построенная на статистических данных по заболеваемости. Согласно данным, пик пандемии в Москве ожидается в ближайшее время.

«Следует отметить, что с 17 апреля ускорение динамики слегка снизилось и она уже изменилась в лучшую сторону. Столица в первых числах мая пройдет пик эпидемии», — рассказал он в беседе с «РИА Новости» в пятницу, 1 мая.

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Окончание эпидемии, по мнению Тавадяна, следует ожидать к началу августа. К этому моменту общее число заболевших в городе составит от 130 до 170 тыс. человек. В Московской области пик заболеваемости пройдет чуть раньше.

Ситуация в Центральном федеральном округе (ЦФО) напоминает московскую. По мнению ученого, по окончании эпидемии там будет зафиксировано около 60 тыс. случаев заболевания.

В Поволжье (ПФО) наблюдается отрицательная динамика распространения вируса. Согласно модели, жители региона плохо соблюдали режим самоизоляции до 22 апреля, поэтому динамика прироста была сильной. Однако после этого случился перелом, и динамика замедлилась.

«Сейчас прогноз таков — пик в ПФО наступит в начале мая. В данный момент есть вероятность, что заражений будет больше в Поволжье, чем в Северо-Западном федеральном округе», — сказал Тавадян.

В Сибирском федеральном округе (СФО) сейчас сложно определить динамику из-за шума, однако есть позитивные моменты. Так, пик заболеваемости ожидается в середине мая, когда будет зафиксировано около 200 тыс. случаев заболевания.

В Северо-Кавказском округе пик придется на вторую неделю мая, в Уральском федеральном округе — на середину июня, в Южном федеральном округе — на конец мая, в Дальневосточном федеральном округе — первая декада мая.

Общее число зараженных в России, по мнению ученого, будет около 350–450 тыс.

По состоянию на 1 мая число случаев коронавируса в России составило 114 431. За весь период эпидемии скончались 1169 пациентов, вылечились — 13 220.

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