Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,4 млн человек
Мир
Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд
Общество
Сотни нарушителей карантина собрались на дрифт-вечеринку в Петербурге
Общество
Роспотребнадзор назвал отличия симптомов аллергии и коронавируса
Общество
Медицинские маски оказались опасными для одной категории россиян
Наука
Россия с 2021 года увеличит число пусков пилотируемых «Союзов» к МКС
Сюжет:

Врач рассказал о беспомощных молодых пациентах с COVID-19

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главврач московской больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погодин рассказал, что в больницу поступает большое число заболевших коронавирусом, среди которых много молодых людей.

Новая реальность: как фантасты видят Россию после коронавируса
Что думают о будущем Сергей Лукьяненко и другие и что из их прогнозов близко к реальности

В интервью «Российской газете» 1 мая медик раскритиковал тех, кто не верит в серьезность коронавирусной инфекции.

«Я бы им показал, как тяжело переносится это заболевание. Больно до слез смотреть на совсем молодых людей, которые сейчас лежат у нас абсолютно беспомощные», - указал он.

Он также призвал москвичей не нарушать режим самоизоляции и еще немного потерпеть.

«Поберегите себя и окружающих», - добавил медик.

16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко рассказала, что многие молодые люди с COVID-19 очень тяжело переносят заболевание. Она указала, что если в начале эпидемии заболевали в основном пожилые люди, то теперь заражается и молодежь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
Названа разница в течении COVID-19 у мужчин и женщин

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020