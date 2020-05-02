Врач рассказал о беспомощных молодых пациентах с COVID-19

Главврач московской больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погодин рассказал, что в больницу поступает большое число заболевших коронавирусом, среди которых много молодых людей.

В интервью «Российской газете» 1 мая медик раскритиковал тех, кто не верит в серьезность коронавирусной инфекции.

«Я бы им показал, как тяжело переносится это заболевание. Больно до слез смотреть на совсем молодых людей, которые сейчас лежат у нас абсолютно беспомощные», - указал он.

Он также призвал москвичей не нарушать режим самоизоляции и еще немного потерпеть.

«Поберегите себя и окружающих», - добавил медик.

16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко рассказала, что многие молодые люди с COVID-19 очень тяжело переносят заболевание. Она указала, что если в начале эпидемии заболевали в основном пожилые люди, то теперь заражается и молодежь.