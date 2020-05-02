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Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Ученые из Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов обнаружили сотни тромбов в легких умерших от коронавируса пациентов, пишет EurekAlert!.

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По мнению специалистов, к летальному исходу приводит аномальная свертываемость крови. Именно пациенты с таким синдромом чаще тяжело переносили коронавирус и попадали в реанимацию.

Согласно исследованию, помимо пораженных коронавирусной пневмонией легочных альвеол, в самих легких наблюдались сотни микротромбов.

Примечательно, что подобное отклонение не наблюдается при других типах легочных инфекций.

По мнению исследователей, нарушение свертываемости отчасти объясняет и возникновение гипоксии (падения уровня кислорода в крови) у пациентов с COVID-19.

По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.

Ранее 2 мая врач Алла Минурова рассказала об отличиях в течении коронавируса у женщин и мужчин. По ее словам, по ряду причин женщины легче переносят эту инфекцию.

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