Названа разница в течении COVID-19 у мужчин и женщин

Мужчины тяжелее переносят коронавирус по сравнению с женщинами и чаще оказываются в реанимации. Об этом рассказала врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова.

Специалист отметила, что причины этого кроются в нескольких факторах.

Так, коронавирус вызывает легочную гипоксию (падение уровня кислорода в крови). От этого сильно страдают все внутренние органы.

Женщины состояние гипоксии переносят легче мужчин.

«Науке это известно, и при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, женщины выживают лучше, чем мужчины. Это наша физиология — мужская и женская», — сказала Минурова в интервью телеканалу «Мир 24».

Помимо физиологии, еще одним фактором является образ жизни мужчин.

Врач отметила, что мужская половина человечества всё же меньше следит за здоровьем и реже заботится о хронических заболеваниях, которые усугубляют течение коронавируса.

30 апреля врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.