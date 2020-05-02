Врач рассказал о коварстве бессимптомного течения коронавируса

Главврач Городской клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денис Гусев рассказал об особенностях бессимптомного течения коронавируса.

По его словам, в таком случае больной является источником распространения вируса, даже не зная об этом.

При этом заболевание со временем перетекает из легкой бессимптомной формы в среднетяжелую, а затем и тяжелую. Этот переход может занимать от нескольких дней до одного дня или даже 4–6 часов.

Гусев указал, что бессимптомных носителей трудно посчитать и выявить, однако их наибольшее число во всех странах.

Определить такого носителя можно путем выявления антител вируса в крови. При этом коварство бессимптомной формы еще и в том, что метод первичной диагностики COVID-19 — компьютерная томография (КТ) — несостоятельна.

«КТ нужно делать только пациентам с клинической картиной «ОРВИ +/- пневмония», невзирая на результаты лабораторных исследований на РНК вируса в ПЦР (полимеразная цепная реакция. — Ред.). Диагноз коронавирусной пневмонии может быть выставлен только по клиническим данным, включая картину КТ, без лабораторного подтверждения», — цитирует его 30 апреля «Петербургский дневник».

1 мая стало известно, что в США создали тест, который способен выявить коронавирус еще до того, как заболевшие станут заразны для окружающих.