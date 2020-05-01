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Ученые выявили пять типов кожных проявлений COVID-19

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Фото: Depositphotos
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Испанские ученые обнаружили пять кожных признаков коронавируса, пишет British Journal of Dermatology.

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Исследователи из академии дерматологии в Испании на протяжении 14 дней вели наблюдение за 375 пациентами с COVID-19. Состояние их кожи фиксировали на фото.

Выяснилось, у что у большинства заболевших, инфекция отражалась и на состоянии дермы. Так, чаще всего (в 47% случаев) у пациентов наблюдалась пятнисто-папулезная сыпь. Исследователи сравнили ее с розовым лишаем.

Также у пациентов могла присутствовать пурпура. Сыпь появлялась у тяжелобольных, вызывала зуд в 57% случаев и держалась 8,6 дней.

В 19% случаев на коже появлялись покраснения, схожие с обморожением, а также пузыри и гнойники. В первую очередь страдали пальцы рук и ног.

Данные симптомы были присущи детям и молодым людям с легким течением заболевания, и сохранялись на коже до 12,7 дня.

Еще у 9% пациентов фиксировалась везикулярная (пузырьковую) сыпь, похожая на волдыри. В 68% случаев попутно наблюдался зуд. Высыпания в основном были на теле, реже на конечностях. Данные признаки были характерны для людей среднего возраста с тяжелым проявлением коронавируса, и сохранялись до 10 дней.

У еще одной группы пациентов – 19% – фиксировались уртикарные высыпания, похожие на крапивницу. Чаще всего высыпания появлялись у тяжелобольных на ладонях и туловище, вызывая сильный зуд.

Наиболее редким кожным проявлением коронавируса стали ливедо (сетчатый рисунок на коже, возникающий при нарушении работы сосудов), а также некроз. Эти симптомы фиксировали у 6% пожилых пациентов.

В марте врачи перечислили пищеварительные признаки COVID-19. По данным специалистов, больше половины зараженных коронавирусом страдают от диареи, потери аппетита и других нарушений работы ЖКТ.

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