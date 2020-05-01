В США создали тест для выявления коронавируса до первых симптомов

Военные США создали тест, который способен выявить коронавирус еще до того, как заболевшие станут заразны для окружающих. Об этом 1 мая пишет The Guardian.

Разработчики из Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) рассчитывают, что тесты смогут показать наличие коронавируса в организме человека спустя 24 часа с момента заражения, то есть до инкубационного периода и проявления симптомов.

Это примерно на четыре дня раньше, чем позволяют определить заболевание уже применяемые в мире тесты.

«Разработка позволит в мировых масштабах заполнить пробел с диагностированием (COVID-19)», — отметил глава лаборатории биотехнологий DARPA доктор Брэд Рингайзен.

Теперь военные ожидают разрешения от саннадзора применять тест.

1 апреля профессор Михаил Щелканов рассказал, что благодаря современным тест-системам диагностировать коронавирус можно за два–три дня до появления первых симптомов. Он указал, что проявления COVID-19 начинаются в первые 14 дней после инфицирования.