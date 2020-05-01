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В ВОЗ заявили о естественном происхождении коронавируса

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Фото: TASS/EPA/SALVATORE DI NOLFI
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Многие ученые подтверждают естественное происхождения коронавируса. Об этом 1 мая заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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«Важно понять, кто является реальным природным носителем, «хозяином» этого вируса», — приводит его слова ТАСС.

Райан подчеркнул, что организация продолжает заниматься изучением этого вопроса. В дальнейшем результаты исследований помогут предотвратить аналогичную ситуацию в будущем.

Ранее в пятницу ВОЗ оставила в силе режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Накануне в аппарате директора национальной разведки США заявили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.

17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что в появлении инфекции есть много странностей, которые Вашингтон намерен расследовать с целью установить происхождение коронавируса.

В последнее время в американских СМИ активно тиражируется версия о том, что пандемия коронавируса возникла в ходе утечки SARS-COV-2 из лаборатории в китайском Ухане.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 1 мая, в мире зафиксировано более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом и 235,2 тыс. летальных исходов. Более 1 млн пациентов выздоровели.

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