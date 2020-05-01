ВОЗ заявила о продлении глобального режима ЧС в связи с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оставила в силе режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве в пятницу, 1 мая, который транслировался в Twitter ВОЗ.

По его словам, пандемия остается «чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения». Режим ЧС действует с 30 января.

Накануне состоялось заседание комитета ВОЗ по ЧС в режиме телеконференции. В нем участвовали 18 экспертов и 13 консультантов. По его итогам глава ВОЗ заявил, что вспышка коронавируса по-прежнему является чрезвычайной ситуацией в международном здравоохранении.

Следующее заседание будет созвано в течение 90 дней или раньше, если это потребуется, отметил он.

В тот же день, 30 апреля, организация сообщила, что число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет 3 018 952 человек, из которых почти половина приходится на Европу — 1 406 899 случаев.

Ранее, 29 апреля, ВОЗ, Организация Объединенных Наций (ООН) и страны — участницы «группы двадцати» (G20) договорились о создании программы по противодействию инфекциями.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.