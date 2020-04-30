В ВОЗ сообщили о 3 млн зараженных коронавирусом в мире

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире выросло до 3 018 952, из них почти половина приходится на Европу — 1 406 899 случаев инфицирования. Об этом сообщает 30 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

При этом за последние сутки было зафиксировано более 66 тыс. случаев инфицирования.

Всего в результате заболевания в мире скончались почти 208 тыс. человек.

29 апреля стало известно, что ВОЗ, Организация Объединенных Наций (ООН) и страны — участницы «группы двадцати» (G20) договорились о создании программы по противодействию инфекциями.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.