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В Минздраве рассказали о коварстве коронавируса

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Фото: Global Look Press/Cdc/Cdc
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Коронавирус коварен, так как течение болезни иногда резко меняет свой курс, рассказал 29 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Глава Минздрава указал, что бывают случаи, когда внезапно после улучшения и хорошей регрессии симптомов болезнь вдруг накатывает новой волной.

«Очень важно не упустить изменения состояния пациента, подхватить его вовремя, откорректировать терапию», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

28 апреля вирусолог Джереми Россман из Университета Кента в Великобритании рассказал, что коронавирусная инфекция может поражать не только органы дыхания, но и другие ткани, вызывая опасные последствия.

Коронавирус в России

По последним данным, всего в России зарегистрировали 99,4 тыс. заболевших COVID-19.

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