В Минздраве рассказали о коварстве коронавируса

Коронавирус коварен, так как течение болезни иногда резко меняет свой курс, рассказал 29 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава указал, что бывают случаи, когда внезапно после улучшения и хорошей регрессии симптомов болезнь вдруг накатывает новой волной.

«Очень важно не упустить изменения состояния пациента, подхватить его вовремя, откорректировать терапию», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

28 апреля вирусолог Джереми Россман из Университета Кента в Великобритании рассказал, что коронавирусная инфекция может поражать не только органы дыхания, но и другие ткани, вызывая опасные последствия.





По последним данным, всего в России зарегистрировали 99,4 тыс. заболевших COVID-19.