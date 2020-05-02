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Проценко рассказал о количестве находящихся в Коммунарке пациентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более 510 пациентов проходят лечение от коронавируса в больнице в поселке Коммунарка в Москве. Об этом 2 мая сообщил на своей странице в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.

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На лечении находятся 516 пациентов, 54 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У всех пациентов диагностирована пневмония, COVID-19 подтвержден у 304 госпитализированных. Информацию о поступивших и выписанных пациентах Проценко не привел.

Как накануне заявил Проценко, московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом. За день до этого в Кремле заявили о надежде на выход России на плато, отметив, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от дисциплины россиян на майские праздники.

Всего по состоянию на 1 мая в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. Погибли 1169 человек, выздоровели 13 220 пациентов.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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