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В России отмечен всплеск числа заразившихся коронавирусом на фоне прошлой недели
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Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко во время онлайн-встречи Российского еврейского конгресса в пятницу, 1 мая, трансляция которой велась на странице мероприятия в Facebook.

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По словам Проценко, анализ всех известных эпидемий гриппа, которые были в мире с начала прошлого века, показал, что они не протекали по сценарию — рост числа инфицированных, выход на плато и падение уровня заболеваемости.

«У болезней были три волны, которые растягивались. Я считаю, что выход на плато, снижение числа зараженных — это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом», — отметил он.

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что в последние недели Россия практически находилась на плато по коронавирусу. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможном выходе столицы на плато по распространению этой инфекции.

За день до этого в Кремле заявили о надежде на выход России на плато, отметив, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от дисциплины граждан на майские праздники.

С начала эпидемии коронавируса в мире заразились более 3,3 млн человек, свыше 235 тыс. — умерли.

В России по данным оперативного штаба на 1 мая выявлено 114 431 случаев коронавируса.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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